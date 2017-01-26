بريطانيا : تمسكنا بمبدأ رحيل بشار الأسد لم يعد يجدي نفعاً

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الخميس، إن بلاده قد تضطر الى اعتماد “تغيير كبير” في سياساتها تجاه سوريا من اجل إيجاد مخرج نهائي للأزمة.
وقال جونسون لدى مثوله امام لجنة الشؤون الدولية بمجلس اللوردات بأن “تمسك بريطانيا بمبدأ رحيل بشار الاسد عن السلطة قبل إيجاد اي تسوية لم يعد يجدي نفعا لأنه لم يحقق اي تقدم يذكر”.
واضاف “لقد تشبثنا لوقت طويل بفكرة رحيل الاسد عن السلطة وأرى ان الوقت قد حان للبحث عن خيارات اخرى لاحلال السلام في سوريا” معتبرا انه من الواجب النظر ايضا الى “واقع الأمور وكيف تغيرت على الارض بما يستدعي تبني أفكار ومقاربات جديدة”.
واعرب جونسون عن اعتقاده بضرورة البحث عن “مخرج ديمقراطي” للازمة السورية عبر تنظيم انتخابات تحت إشراف الامم المتحدة يشارك فيها كل السوريين بما يتضمن اللاجئين والنازحين.
وردا على سؤال لأحد أعضاء مجلس اللوردات حول امكانية ترشح الرئيس الاسد لتلك الانتخابات اجاب جونسون بنعم مضيفا ان “تمسكنا بخيار رحيل الاسد تسبب في خلق جزء من الصعوبة التي نجدها في تحريك الملف السوري”.
ورأى ان هناك عددا من الخيارات التي يمكن اعتمادها لدفع القضية السورية الى الامام من ضمنها الاتفاق مع روسيا للتمهيد من أجل “رحيل تدريجي” للأسد وتقليص النفوذ الإيراني في المنطقة في مقابل توحيد جهود القضاء على (داعش).
وأقر في السياق نفسه بأن مثل هذه السيناريوهات “معقدة ويصعب تحقيقها” بالنظر الى الخلافات في وجهات النظر مع موسكو مضيفا ان “هناك مخاطر من التراجع عن مواقفنا السابقة بشكل يجعلنا في صف واحد مع روسيا والنظام السوري”، وفقا لما ذكرت وكالة كونا.
وحمل جونسون نواب البرلمان البريطاني جزءا من مسؤولية الموقف الذي تجد الحكومة البريطانية نفسها فيه بشأن القضية السورية مشيرا الى ان “بريطانيا وجدت نفسها خارج اللعبة عندما صوت مجلس العموم عام 2013 ضد القيام بعمل عسكري ضد النظام السوري ردا على استخدامه أسلحة كيماوية ضد شعبه”. (SKYNEWS)
بل قولوا لعبنا مسرحية منذ البداية وحان موعد الفصل الثاني من المسرحية .. ياأوغاد ومجرمين العصر .. هل تظنون أنكم تضحكون علينا ؟! أم تضحكون على شعوبكم أم على أنفسكم أم على ضمائركم السافلة التي لاوجود لها ! ثقوا تماما أن وعد الله حق .. وأنه من المستحيييييل ان تذهب دماء مئات الآلاف من الابرياء وملااايين الآهات والأوجاع والمعاناة من الشعب سدا وتنتهي كما تخططون .. أنتم ونظامكم الماسوني القذر وعملائكم في كل العالم أطلقتم الرصاصة الأولى .. والآن الرصاصة الأخيرة يحددها الله متى وكيف لانعلم .. لكن نعلم أن الله يسمع ويرى .. ولاتحسبن الله بغافل عما يفعل المجرمون ..
وهي جونسون كمان إلى حضن الوطن ، الثورة من الأساس كان لازم تكون سورررررررررررررية وبسسسسس
هههههههه الجماعه بيبصقوا البصقه وبيردوا يلحسوها ماعندن مشكله ياواطي انت وحكومتك موقفكم من بداية الازمه كان لتدمير الشعب السوري وليس لازاحة الأسد عن الحكم والولد الصغير بسوريا بيعرف الكلام الي قلته
هههههههه ما هذا “الهرطقة” 😂
هذا هو الفرق بين الشعوب الذكية المتطورة والامم الهمجية القبلية فالاولى تدرك الخطأ وتتراجع عنه وأما الثانية فتعتبر الخطأ مذلّة وإهانة ومستعدة لان تزهق ارواح آلاف الابرياء سواء كان القاتل النظام ام هم وان يموتوا معهم ولكن لايمكن أن تعترف بهذا الخطأ ….. بااااااطل …. مو عييييب !!! …. يقول السيد بوريس جونسون : أنه يرى أن هناك مجال للإتفاق مع روسيا من أجل ( رحيل تدريجي للأسد ) وهذا ماقلناه منذ بدء الازمة …. رحيل تدريجي للأسد….لان الرحيل القسري الفوري له كان ومازال مستحيلاً من الناحية البراغماتية وعندما كنت اقول ذلك في تعليقاتي منذ المراحل المبكرة للازمة كان هدفي حقن دماء الابرياء وليس حباً بالاسد كما كان يظن هؤلاء الاغبياء وكان يخرج عليّ عينة منهم وتثور ثائرتهم ويرغون ويزبدون ويتلفظون بالعبارات الثورجية الرنانة التي مازال بعضهم يرددونها حتى الان والتي يظن المرء عند سماعها بانهم سيقتلعون بشار الاسد من كرسيه غداً وان طال الامر فبعد غد .
سيد بوريس جونوس لولاكم هل كان للأسد ونظامه أن يبقى للآن وأن تصل الامور بسوريا لما وصلت إليه من خراب ودمار وقتل وتهجير على مدار سنوات عديدة؟؟؟؟
بدأ بقتل المتظاهرين ببداية الاحتجاجات السلمية فكان ردكم عليه سماح يا أهل السماح.
انتقل لاستخدام الاسلحة الحربية بكافة صنوفها ضد المدنيين فكان ردكم سماح يا أهل السماح.
استخدم السلاح الكيماوي ضد المدنيين بالغوطة فكان ردكم جعجعة وتطبيل انتهت بالسماح يا أهل السماح.
انفضحت بعض جرائمة على يد الشرفاء أمثال القيصر الذي زودكم بصور لا يقبل بها من يملك ذرة إنسانية فكان ردكم طناش يا أهل الطناش.
أرتكب حماقات كثيرة خارجية انفضح احداها في لبنان ( قضية ميشيل سماحة ) بشكل قطعي مثبت فكان ردكم مخزي للعدالة واعتبرتم أن لبنان يتبع لكوكب المريخ وبناء على ذلك لم تذكروا هذه القضية ببلادكم على جميع المستويات السياسية والاعلامية يعني طناش لأبعد الحدود.
دخل كل زناة الارض من شيعة لبنان والعراق وايران وافغانستان بقيادة إيران والتي من المفترض أنها عدوتكم فكان ردكم على ذلك طناش يا أهل الطناش.
قام النظام بالتعاون معكم بتشكيل منظمات ارهابية ألبسها ثوب أهل السنة ارتكبت فظاعات من نفس ما يقوم به هو من قتل وذبح وحرق لتتخذوا من ذلك حجة لعدم قتاله أو السماح لشرفاء العالم أن يساعدوا السوريين لكي يتخلصوا من ذلك الكابوس بل وصلت وقاحتكم برفض أقامة مناطق عازلة لطيران الاسد لكي يستمر بالقتل والتدمير والتهجير وآخر ما فعلوه هو توجيه الاوامر للدب الروسي باحتلال سوريا عندما أحسوا بأن كل ما فعله من قذارة لم تستطع إبقاء الاسد ونظامة على رأس هرم السلطة بسوريا.
وصل الأمر بالغرب بأنه بات لا يستحي من تصرفاته الاجراميه ضد السوريين بالقول العلني بأن مسألة ذهاب الاسد أصبحت مسألة من الماضي وتصرفوا و:انهم يملكون ذاكرة السمك الذي لا يستطيع التذكر لأكثر من ثواني ونسوا وتناسوا سريعا ما قام به قاتلهم المأجور.
ما يجري بسوريا فلم تراجيدي السيناريو لاسرائيل والمخرج أمريكي وبدور الشرير ايران وروسيا وضيوف الشرف للاوربيين ودور الكومبارس للعرب ودور الضحية هم السوريين وطبعا من كانت اسرائيل راضية عنه فعلى الجميع السمع والطاعة مهما بلغت القذارات.