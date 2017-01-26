بعد الخروج من كأس الملك .. زيدان : فخور بأداء اللاعبين

حمل المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي #زين_الدين_زيدان، مسؤولية الخروج من كأس الملك على يد سيلتا فيغو، إلى غياب الدقة أمام مرمى المنافس خلال المواجهتين، معرباً عن سعادته بالصورة التي قدمها اللاعبون على ملعب بالايدوس.

وكان “الميرينغي” سقط أمام جماهيره على ملعب سانتياغو برنابيو الأسبوع الماضي، في لقاء الذهاب 1-2، ليودع البطولة من ربع النهائي بإجمالي المواجهتين (3-4).

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحافي بعد اللقاء: “لم نستسلم بعد الهدف الذي استقبلناه بسبب سوء الحظ، قدمنا مباراة كبيرة حتى النهاية وكنا على وشك التأهل، أهنئ اللاعبين لأننا بذلنا أقصى ما لدينا”.

وأضاف: “لا أحد يريد الخسارة، سنواصل المسيرة واللعب بهذه الطريقة وبشخصيتنا، كما فعلنا اليوم”.

وتابع حول نفس النقطة: “قدمنا مباراة كبيرة على المستوى الخططي، وضايقنا المنافس ولكننا افتقدنا للدقة، الآن هذا وقت الراحة عقب المباراة الكبيرة التي قدمناها، لدينا بطولات أخرى أمامنا”.

وأردف: “أنا المسؤول الأول عن هذا الفريق، وأعتقد أننا سنواصل على نفس النهج، لم نتمكن من هذه البطولة ولكننا سنقاتل على البطولتين الآخرتين”.

واختتم زيزو حديثه بالتأكيد على عدم شعوره بالقلق: “لغياب الدقة أمام المرمى”، إذ أنه يرى أن هذا “جزء من كرة القدم، سنتغلب على هذا الأمر، يجب مواصلة العمل والإيمان بقدرتنا على تحقيق أشياء جيدة”. ( EFE )

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