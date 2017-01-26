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تركيا تؤيد أمريكا في سعيها لإقامة مناطق آمنة في سوريا

‏18 دقيقة مضت سياسة اضف تعليق

قال حسين مفتي أوغلو المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس إن أنقرة تنتظر نتائج تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقامة مناطق آمنة في سوريا مشيرا إلى أن تركيا تؤيد منذ فترة إقامة مثل هذه المناطق.

وقال مفتي أوغلو للصحفيين في أنقرة إن تركيا ما زالت عند موقفها بأنه لا مكان للأسد في مستقبل سوريا.

وأضاف إن بعض العناصر في سوريا ربما تشعر بخيبة أمل إزاء التقدم الذي حدث في مؤتمر آستانة للسلام وربما تسعى لتعطيل وقف إطلاق النار.

وتابع “يتوجب على الدول الضامنة والتي تضم تركيا وروسيا وإيران أن تحول دون ذلك”.

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