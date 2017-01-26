تركيا تمنح الأطباء السوريين ” أذونات عمل خاصة “

أعلن وزير الصحة التركي، رجب أقداغ، أن بلاده تعتزم منح الأطباء السوريين والعاملين في القطاع الصحي، في تركيا، “أذونات عمل خاصة”.

جاء ذلك في كلمة له خلال حضوره اجتماع محرري وكالة الأناضول الصباحي، اليوم الخميس، في المقر الرئيسي للوكالة بالعاصمة التركية أنقرة.

وتطرق الوزير إلى الرعاية الصحية التي تقدمها بلاده للاجئين، مضيفا: “نقدم الخدمات لجميع السوريين مجانا، وأقمنا مراكز صحية للمهاجرين في 16 ولاية، ونخطط لرفع عددها من 170 مركزا إلى 500 خلال العام الجاري “.

وقال أقداغ: “سنمنح الأطباء السوريين والعاملين في القطاع الصحي أذونات عمل خاصة للعناية بالضيوف السوريين. نحن في مرحلة التحضيرات، نقوم بتدريبهم، ونخضعهم لاختبارات وسيكون هؤلاء جاهزين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”. (ANADOLU)

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