حلب : سلطات النظام تعلن عن إعادة تشغيل ” قطار النصر ” بقيادة صورة بشار الأسد

أعلنت سلطات النظام في حلب، يوم الأربعاء، عن إعادة تشغيل خط القطار بين جبرين ومحطة بغداد بطول 18 كم، للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات.

وقال وزير النقل في حكومة النظام “علي حمود” إن إعادة تسيير القطارات في مدينة حلب “إنجاز يأتي بعد النصر الذي حققه أبطال الجيش العربي السوري عبر إعادة الأمن والاستقرار إلى كامل المدينة وتطهيرها من الإرهاب لافتا إلى أنه بعد زيارة الفريق الحكومي إلى حلب مؤخرا تم اتخاذ قرار بإعادة تشغيل القطارات على هذا المحور”.

وبين أن “المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية قامت بإجراء الكشف على كامل المسار حيث تبين وجود 40 موقعا متضررا بفعل الإرهاب حيث احتاجت أعمال الصيانة إلى تركيب 1730 مترا طوليا من القضبان الحديدية و780 عارضة بيتونية و220 عارضة خشبية مختلفة القياسات وإزالة 330 عبوة ناسفة زرعها الإرهابيون على طول الخط بهدف تدميره بالكامل مضيفا أن عملية إصلاح الخط وتأهيله تمت في مدة زمنية قصيرة لم تتجاوز العشرين يوما وذلك بفضل تفاني عمال المؤسسة وجهودهم المكثفة رغبة منهم في إعادة الحياة إلى هذه المؤسسة العريقة وتقديم الخدمات الأفضل لأهالي حلب”.

وقال حسين دياب، محافظ بشار الأسد في حلب، إن “إعادة تفعيل النقل السككي هي إنجاز خدمي وخطوة على صعيد إعادة نبض الحياة إلى مدينة حلب التي قهرت الإرهاب وانتصرت عليه منوها بالجهود المستمرة لإنجاز عملية إعادة البناء والإعمار وتأهيل البنية التحتية والمرافق الخدمية بما يوفر متطلبات العيش الكريم لأهالي حلب”.

وعلقت على القطار صورة بشار الأسد، وكتب عليه “قطار النصر”.

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