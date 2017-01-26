دارمشتات يتخلى عن بن حتيرة لعمله مع منظمة إغاثة إسلامية !

اعلن نادي دارمشتات الالماني لكرة القدم امس الاربعاء تخليه عن لاعب خط الوسط الالماني التونسي أنيس بن حتيرة بسبب عمله مع منظمة اغاثة اسلامية تحوم حولها شبهات بالتطرف.

وتفيد تقارير صحافية المانية ان “مؤسسة انصار الدولية”، ومقرها مدينة دوسلدورف، وضعت تحت المراقبة من قبل جهاز الاستخبارات الداخلية لصلاتها المفترضة بجماعات سلفية متشددة في المانيا.

الا ان اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، اعتبر انه ضحية “حملة تشهير” تطاله، بعد اشهر من انضمامه الى النادي المتذيل ترتيب البوندسليغا في آب/اغسطس، قادما من اينتراخت فرانكفورت.

وخاض اللاعب المولود في غرب برلين والذي دافع عن الوان هامبورغ وديوسبورغ وهرتا برلين سابقا، 11 مباراة في الدوري الالماني هذا الموسم مع دارمشتات، وسجل هدفا واحدا.

ولعب بن حتيرة مع منتخبي المانيا لدون 19 و21 عاما، الا انه قرر بعدها الدفاع عن الوان بلده الام تونس حيث خاض اولى مبارياته في 29 شباط/فبراير 2012 وكانت ودية ضد البيرو.

واستبعد بن حتيرة عن تشكيلة تونس لكأس الامم الافريقية المقامة حاليا في الغابون، وهذا الامر “فاجأني” بحسب ما قال في صفحته على “فيسبوك”، مضيفا “انا حزين لاستبعادي دون سبب من تشكيلة المنتخب لخوض كأس امم افريقيا”.

واثر اجتماع مع اللاعب، اعلنت ادارة دارمشتات انهاء عقده فورا. وقال رئيس النادي رويديغر فريتش “يعتبر دارمشتات ان العمل الانساني الذي يقدمه بن حتيرة، من خلال المنظمة التي يعمل معها، خاطئا”.

اضاف “بعد تحليل الوضع برمته، لم يعد منطقيا ان يواصل الطرفان العمل معا. يتمنى دارمشتات لانيس بن حتيرة الذي تصرف دائما بشكل منزه ومثالي في نادينا، كل التوفيق في مستقبله الرياضي”.

وتابع “على رغم تعقيد هذه القضية وحساسيتها، نعتقد ان بعض الناس سيشعرون وكأنهم فائزون نتيجة هذا القرار”، من دون توضيح مقصده.

وكان عدد من مشجعي دارمشتات وزعوا قبل مباراة السبت في الدوري ضد بوروسيا مونشنغلادباخ، مناشير تطالب بن حتيرة بقطع علاقاته بالمؤسسة. كما وجهت للاعب انتقادات من السياسي في مقاطعة هيسين بيتر بيوث الذي قال “لا يمكن السماح للاعب كرة قدم محترف مثل بن حتيرة ان ينفذ (من القانون)، بعدما ارتبط اسمه بمنظمات متطرفة مراقبة من قبل وكالة الاستخبارات”.

اضاف لصحيفة “بيلد”، “يجب ان تكون هناك حدود واضحة”.

ورد بن حتيرة الاحد برسالة مطولة مفتوحة عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، دافع فيها عن عمله مع مؤسسة الانصار التي شملت اعمالها سوريا والصومال والاراضي الفلسطينية وافغانستان.

وقال “كل من ينظر الى سيرتي الذاتية والتزاماتي سيرى سريعا انني من النوع المنخرط اجتماعيا والذي يدافع من اجل المساواة في المعاملة بين الناس على اختلاف لونهم او عرقهم او دينهم”.

تابع “من المعروف انني شخص لن يتم ترهيبه او التلاعب به. سأواصل محاولة مساعدة الناس من خلال جمعيتي +انيس بن-حتيرة فاوندايشن+. اعتقد ان الفضيحة الحقيقية هي ان ثمة الان محاولة لتخريب مسيرتي الرياضية في المانيا”.

وكان بن حتيرة تصدر عناوين الصحف الرياضية في كانون الثاني/يناير 2016، بعدما تخلى عنه هرتا برلين لتسببه بعراك مع احد زملائه خلال عودة الفريق من مباراة خارج ملعبه. ( AFP )

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