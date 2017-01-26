رونالدو يضاعف جوائزه من الصين و يرفض مقارنته بميسي

واصل اللاعب الدولي البرتغالي #كريستيانو_رونالدو، حصد الجوائز الفردية عن تألقه في العام الماضي ضمن ناديه ريال مدريد الإسباني ومنتخب بلده، حيث نال امس الأربعاء، جائزة أفضل لاعب لسنة 2016، والمقدمة من طرف موقع “دونغكيدي” الصيني، المدعوم من مجموعة “سانينج”، مالكة نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وأبدى رونالدو، سعادته بنيل الجائزة الجديدة، حيث كتب في حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي :”شكرا على الدعم من المشجعين الصينيين”، ناشراً صورته مع الجائزة.

ومن جهة أخرى، أعرب كريستيانو عن استيائه من المقارنات المتواصلة بينه وبين الأرجنتيني ليونيل ميسي ، نجم نادي برشلونة الإسباني.

وقال رونالدو، في تصريحات لموقع “دونغكيدي”، بعد منحه الجائزة، تعليقاً على تنافسه المتواصل مع ميسي:” نحن منافسان، لأننا نعلب لفرق مختلفة، ولكن حين نكون معاً تجمعنا علاقة عادية، والناس تقارن بيننا طوال الوقت، بل ويقارنون بين أطفالنا خلال وجودهم في المدارس، ومن الأسرع من الأذكى وهكذا، ذلك جزء من العمل”.

وأضاف: “لا أحب المقارنة، هذا العالم ليس موجود من أجلي، نحن مختلفان، ومجرد شخصين يؤديان عملهما، هذا كل شيء”.

وختم قائلاً وفق ما نقلت صحيفة إيلاف : ” لا أهتم بالانتقادات، كل شخص لديه أشخاص يكرهونه وهذا جزء من العمل، ولكني أذهب لفراشي سعيداً كل ليلة.أنا لست هنا لكي أرد على الانتقادات، ولكني هنا من أجل جماهيري، والذين يجعلوني سعيداً”.

وكان كريستيانو رونالدو قد قاد ريال مدريد لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في عام 2016، كما توج بلقب بطولة أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2016” مع المنتخب البرتغالي للمرة الأولى في التاريخ.

وفاز رونالدو بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، للمرة الرابعة في مشواره الرياضي ، كما حصل على جائزة “الأفضل” المقدمة من الإتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل لاعب في السنة.

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