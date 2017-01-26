رويترز : ترامب يأمر بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا و الدول المجاورة

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن من المتوقع أن يأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارتي الدفاع والخارجية بوضع خطة خلال الأيام المقبلة لإنشاء مناطق آمنة للاجئين في سوريا وغيرها من الدول المجاورة في تحرك قد يخاطر بزيادة التدخل العسكري الأمريكي في الصراع السوري.

وتشير مسودة الأمر التنفيذي التي تنتظر توقيع ترامب إلى أن الإدارة الجديدة تقدم على خطوة عارضها طويلا الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وتقول المسودة “توجه وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع في غضون 90 يوما من تاريخ هذا الأمر بوضع خطة لتوفير مناطق آمنة في سوريا وفي المنطقة المحيطة يمكن فيها للمواطنين السوريين الذين نزحوا من وطنهم انتظار توطين دائم مثل إعادتهم لبلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث.”

وإذا قرر ترامب إقامة مناطق آمنة فقد يزيد هذا من التدخل العسكري الأمريكي في سوريا ويمثل انحرافا كبيرا عن نهج أوباما.

وإذا قرر ترامب فرض قيود “على الطيران” فوق هذه المناطق فقد يتطلب زيادة في حجم القوة الجوية الأمريكية أو القوة الجوية للتحالف، وقد يتطلب هذا أيضا نشر قوات برية لتوفير الأمن.

لكن الوثيقة لم تقدم أي تفاصيل بشأن تلك المناطق الآمنة وأين ستقام على وجه التحديد ومن سيتولى حمايتها.

ويؤيد أعضاء جمهوريون بالكونجرس إقامة مثل هذه المناطق خاصة للحماية من قوات بشار الأسد.

وكان ترامب دعا خلال حملته الرئاسية إلى إقامة مناطق حظر طيران لتوفير المأوى للاجئين كبديل عن السماح لهم بدخول الولايات المتحدة.

واتهم ترامب إدارة أوباما بالفشل في إجراء عمليات فحص مناسبة للاجئين السوريين الذين يدخلون الولايات المتحدة لضمان عدم وجود أي صلات لهم بالمتشددين. (REUTERS)

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