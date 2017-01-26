سيميوني : هدفنا التتويج بكأس الملك

أبدى المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، رضاه عن النتيجة التي حققها فريقه بالتعادل إيجابياً (2-2) أمام إيبار في إياب ربع نهائي كأس الملك، مؤكداً في الوقت ذاته على أنه كانوا يلعبون من أجل الفوز.

وتمكن الأتلتي من حجز مقعده في نصف نهائي الكأس بنتيجة المواجهتين (5-2)، عقب فوزه في مباراة الذهاب على ملعبه فيسنتي كالديرون الأسبوع الماضي بثلاثية نظيفة.

وأشار سيميوني خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: “ليس من السهل امتلاك التركيز، بعد تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الذهاب، المباراة كانت قوية وممتعة ومثيرة كحال مباريات الكأس”.

وأضاف: “تمكنا من حسم المواجهتين لصالحنا والمضي قدماً في البطولة، فزنا في الأولى وكان بإمكاننا تحقيق نفس الأمر في الثانية، إذ أن كوريا كان سيسجل الهدف الثاني 0-2 لولا (تصدي الحارس يويل، بعد ذلك تمكنوا هم من التعادل والتقدم للأمام، ولكني راض عن الأداء والنتيجة”.

وأبرز الـ “تشولو” أهمية ما تحقق اليوم حيث أنهم اقتربوا أكثر من اللقب: “هذه هي المرة الثانية التي يتأهل فيها الفريق لنصف نهائي الكأس خلال سنواتي الخمس معه، الأهداف هي ما تتحدث، ونريد دائماً الصراع مع الأفضل”. ( EFE )

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