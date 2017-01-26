صور جديدة للنجمة الأمريكية ليندسي لوهان تدعم شائعة ” اعتناقها الإسلام “

بعد أن أثارت الممثلة الأميركية #ليندسي_لوهان الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حذفها لكل صورها على حسابها الرسمي بـ “إنستغرام” وانتشار مزاعم تفيد بأنها اعتنقت الإسلام، ظهرت صور جديدة لها تؤكد “على ما يبدو” هذه الأخبار.

وظهرت لوهان في صور جديدة، التقطت خلال تواجدها في تركيا، حيث كان برفقتها عدد من الرجال وترتدي معطف من الفراء الأسود.

وما أكد تكهنات وسائل الإعلام وعشاق لوهان، أنها ارتدت حجابا يغطي شعرها بالإضافة إلى حذاء عالي أزرق اللون يغطي رجليها وفخذيها، وفق ما نقل “موقع دايلي ميل”.

وتأتي هذه الصور الجديدة بعدما حذفت لوهان قبل أيام كل صورها من إنستغرام وتركت رسالة جاء فيها “عليكم السلام”.

وكانت الممثلة الأميركية قد ظهرت في وقت سابق في صور بينما تحمل نسخة مترجمة من القرآن الكريم، أهداها لها أحد أصدقائها، وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز ، وتثير كل هذه الأخبار مجموعة من التساؤلات بشأن حقيقة اعتناق لوهان الإسلام، في وقت لم يعلن فيه أي خبر رسمي من طرفها أو من مقربيها.

عكس السير