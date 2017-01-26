عضوة في مجلس النواب الأمريكي تزور دمشق و تلتقي بشار الأسد و تدعو للتوقف عن دعم الإرهابيين الذين يدمرون سوريا و شعبها !

قالت تولسي جابارد عضو مجلس النواب الأمريكي والمنتمية للحزب الديمقراطي يوم الأربعاء إنها التقت ببشار الأسد في سوريا وبحثت إمكانية تحقيق السلام.

وقالت في مقابلة أجرتها معها محطة (سي.ان.ان) إنها أرادت خلال زيارتها التي استغرقت أربعة أيام أن تطلع بشكل مباشر على معاناة الشعب السوري.

وأضافت أنها التقت مع الأسد “لأنه يجب أن نكون قادرين على الاجتماع بأي شخص نحتاج للقائه إذا كانت هناك إمكانية نستطيع من خلالها تحقيق السلام وهذا بالضبط ما تحدثنا بشأنه”.

وعارضت جابارد التي خدمت في منطقة قتال في العراق سياسة إدارة أوباما التي تمثلت في دعم المعارضة المعتدلة ضد الأسد.

وشددت جابارد على أنها عادت إلى واشنطن ولديها عزم أكبر على “إنهاء حربنا غير المشروعة للإطاحة بالحكومة السورية”، وأعربت عن معارضتها لسياسة الرئيس السابق باراك أوباما بشأن سوريا.

وقالت: “يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن دعم الإرهابيين الذين يدمرون سوريا وشعبها. لابد من توقف الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تؤجج تلك الحرب على الفور. يتعين علينا السماح للشعب السوري بالتعافي من تلك الحرب الفظيعة”.

وأضافت: “من العراق إلى ليبيا وحاليا سوريا، شنت الولايات المتحدة حروبا لتغيير أنظمة الحكم وكل منها أسفر عن معاناة لا يمكن تخيلها ودمار وخسائر في الأرواح وتقوية جماعات مثل القاعدة وداعش”.(REUTERS-DPA)

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