كانوا يظنون أنها ذاهبة إلى هناك .. هولندا : ضبط لاجئين داخل شاحنة ” عائدة ” من بريطانيا

عثر على ثلاثة لاجئين مختبئين داخل شاحنة، يوم أمس الأربعاء، في مدينة فينيندال الهولندية.

وسائل إعلام هولندية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن سائقاً رومانياً اكتشف وجود اللاجئين الثلاثة في شاحنته بعد أن سمع أصواتاً غريبة.

وكانت الشاحنة التابعة لشرطة شحن هولندية في فاودنبيرخ، عائدة من بريطانيا.

وقالت “ابتسام عزوري”، إحدى موظفات الشرطة، إنه شاهدت ما حصل، وروت كيف أن السائق قال للشرطة إنه كان نائماً في مدينة بريدا جنوبي لبلاد عندما تسلل اللاجئين إلى الشاحنة معتقدين أنها متوجهة إلى بريطانيا.

ونقلت صحيفة “خيردرلاندر” الهولندية المحلية عن موظف آخر في الشركة قوله إن اللاجئين كانوا في الاتجاه المعاكس تماماً، وأن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها إحدى شاحنات الشركة حادثة مماثلة.

ولم تذكر الشرطة جنسيات اللاجئين.

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عكس السير