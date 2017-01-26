” لن انتبه للأسعار بعد اليوم ” .. ألماني يفوز بـ 18 مليون يورو دون أن ينتبه لذلك لأسابيع !

فاز رب أسرة ألماني بـ 18 مليون يورو في اليانصيب، لكنه لم ينتبه لذلك إلا بعد مرور أسابيع.

وقالت مؤسسة اليانصيب “لوتو” في ولاية هيسن بألمانيا، بحسب الترجمة التي أوردها موقع “ديرتلغراف” عن وكالة الأنباء الألمانية، أن الرجل شارك في اليانصيب دون الكشف عن هويته، ثم راجع المؤسسة بعد 3 أسابيع.

وانتبه الرجل للورقة في محفظة نقوده عندما أراد المشاركة في اليانصيب مجدداً.

لا يريد الفائز تغيير نمط حياته رأساً على عقب، وقال : “ما يسعدني بشكل خاص، هو أنني لن اضطر للانتباه للأسعار عند التسوق في السوبرماركت. هذا ترف حقيقي”.

وتقاسم الرجل جائزة الـ ٩٠ مليون يورو ليانصيب “يورو جاكبوت” لمطلع العام الحالي، مع ٤ فائزين آخرين، من ألمانيا، والدنمارك، وهولندا.

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