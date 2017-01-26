مدرب الأرجنتين يفكر في ضم ماورو إيكاردي

قال المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، إدغاردو باوزا، إنه “يراقب عن كثب مهاجم وقائد نادي إنتر ميلان الإيطالي، ماوروا إيكاردي، تمهيداً لضمه لصفوف فريقه في الفترة المقبلة”.

وقال باوزا في مقابلة مع شبكة “إي إس بي إن” التليفزيونية: “أراقب ايكاردي عن كثب، وهو يعرف هذا”.

ورغم ذلك، أكد باوزا أن المهاجم الرئيسي للمنتخب الأرجنتيني هو جونزالو هيغواين، هداف نادي يوفنتوس الإيطالي، يليه لوكاس براتو، نجم أتلتيكو منيرو البرازيلي.

ولم يلعب إيكاردي بين صفوف المنتخب الأرجنتيني سوى لدقائق قليلة، رغم أنه أحد نجوم الكرة الإيطالية.

وانضم ايكاردي للمنتخب الأرجنتيني في أكتوبر (تشرين الأول) 2013 تحت قيادة المدير الفني اليخاندرو سابيلا، كبديل للنجم الكبير ليونيل ميسي، وذلك خلال التصفيات المؤهلة لمونديال البرازيل 2014.

وشارك إيكاردي آنذاك في مباراة منتخب بلاده أمام أوروغواي لمدة 10 دقائق. ( DPA )

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