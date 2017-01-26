مسؤول إيراني : لن تخرج قواتنا من سوريا .. و تصريحات المعارضة السورية ” ضعيفة و خسيسة “

أعلن حسين جابري أنصاري نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لن تنظر في مطالبة المعارضة السورية بسحب وحدات القوات الإيرانية من سوريا، معتبرا ذلك “تصريحات ضعيفة وخسيسة”.

وقال أنصاري في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية: “لن ننظر في هذه التصريحات ولن نرد عليها لأنها تصريحات ضعيفة وخسيسة لأطراف ورطت نفسها والشعب السوري ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها في المحنة”، مشيرا إلى أن هذه القوى منحازة وتفسر حلول الأزمة بشكل غير واقعي.

وأضاف أن المشاكل في سوريا نشأت بسبب تفكير الجماعات المسلحة التي سعت إلى تحقيق نتائج سريعة منذ بداية الأزمة بعد سقوط النظام الحاكم، إلا أنها وضعت نفسها في حالة حرجة.

وأكد: “نسعى بالتعاون مع شركائنا من روسيا وتركيا إلى وضع حد لهذه المأساة وإطلاق مرحلة جديدة في حياة سوريا، التي يحق لشعبها أن يقرر مصيره ومصير بلاده بشكل مباشر”. (RT)

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