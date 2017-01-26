مقاتلات بريطانية ترافق سفناً حربية روسية خلال عودتها من سوريا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، يوم الأربعاء، أن سفنا ومقاتلات حربية تابعة لها، رافقت سفنًا حربية روسية خلال عودتها من سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم تكليف سفن حربية تابعة للبحرية الملكية ومقاتلات للقوات الجوية الملكية، بتتبع سفن حربية روسية إثر ورود بلاغ بمرورها من بحر “المانش” ظهر اليوم الأربعاء، واقترابها من المياه البريطانية.

وشددت الوزارة على أن “بريطانيا هي عبارة عن جزيرة، وأمن البحار المحيطة بها تشكل أهمية حيوية”.

وأشارت إلى أن “القوات البريطانية رافقت السفن الروسية على طول بحر المانش، وأن ذلك جاء فقط في إطار التزام البحرية الملكية بحماية المياه البريطانية”.

تجدر الإشارة إلى أنه من بين السفن التي رافقتها القوات البريطانية، هي حاملة الطائرات الأميرال كوزنستوف، والسفينة الحربية الذرية “بيوتر فيليكي”، بالإضافة إلى قاطرة إنقاذ. (ANADOLU)

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