ميسي و سواريز يقتربان من تحطيم رقم قياسي عمره 37 عاماً في تاريخ الليغا

يتجه الثنائي الهجومي بنادي #برشلونة الإسباني والمكون من الأرجنتيني #ليونيل_ميسي والأوروغوياني لويس سواريز إلى تحطيم رقم قياسي عمره 37 عاماً في تاريخ الدوري الإسباني، والذي يتعلق بتصدر مهاجمين من نفس الفريق لسباق جائزة “البيتشيتشي” لأفضل هداف في “الليغا” حتى نهاية منافساتها.

ويتصدر ميسي وسواريز ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 15 هدفًا لكل لاعب بعد نهاية مرحلة الذهاب التي تلعب على 19 جولة .

وبحسب تقرير لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن موسم 1969 -1970 ، قد شهد سيناريو نجاح لاعبين من نفس الفريق في قيادة السباق على جائزة “البيتشيتشي” لغاية نهاية الموسم (الذي كان يلعب في ذلك الوقت على 30 جولة فقط ) طبقاً لصحيفة إيلاف ، وهما ثنائي نادي اتلتيكو مدريد الهجومي المكون من الأرجنتيني خوسيه إيلاجيو غاراتي والإسباني لويس أراغونيس، إذ نجح هذا الثنائي في الحفاظ على الصدارة التهديفية لغاية الجولة الأخيرة برصيد 16هدفًا، حتى انه انضم إليهما لاعب ثالث ليكون أفضل هداف في البطولة وهو الإسباني أمانسيو أمارو من نادي ريال مدريد ، وهي الحالة الوحيدة التي عرفت تتويج ثلاثة لاعبين بالجائزة في نفس الموسم منذ إنطلاق مسابقة الدوري الإسباني.

ونجح الثنائي الكتالوني في اعتلاء عرش صدارة هدافي الليغا منذ جولات بفضل نجاحهما في التسجيل في كل جولة، مستغلين تراجع الأداء التهديفي للبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 12 هدفًا فقط لريال مدريد .

الجدير ذكره بأن نادي برشلونة يتجه للحفاظ على لقب ” البيتشيتشي ” بفضل ميسي او سواريز، بعدما كان قد ناله الموسم المنصرم بفضل هدافه ” العضاض” برصيد 40 هدفًا.

عكس السير