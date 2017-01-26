” نينتندو ” تطلق لعبة جديدة من ” بوكيمون “

أطلقت شركة #نينتندو لعبتها الجديدة المسماة Pokémon Duel، وهي لعبة استراتيجية مجانية تتوفر لنظامي “أندرويد” و”آي أو إس” مع توفير خيار إمكانية شراء ميزات إضافية ضمن التطبيق، وتقدم اللعبة ساحات لمبارزات استراتيجية شرسة بين اللاعبين اعتماداً على الشخصيات البوكيمونية.

ويأتي إطلاق هذه اللعبة بعد النجاح المذهل الذي حققته سابقتها المسماة “#بوكيمون_غو” التي طورتها شركة نيانتيك، والمعتمدة على تقنية الواقع المعزز، وتشير آخر الاحصائيات المنشورة إلى تحقيق لعبة بوكيمون غو إيرادات تصل إلى 950 مليون دولار خلال عام 2016.

ويمكن للمستخدمين بناء فريقهم عبر اختيار شخصيات البوكيمون المفضلة لديهم من أجل اللعب ضد الأصدقاء، ويعتبر الهدف هو نشر شخصيات بوكيمون على ساحة اللعبة ونقلهم من أجل الوصول إلى أرض الخصم وتحقيق الهدف بحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، حيث ينبغي من أجل الفوز بالمباراة الوصول إلى أرض الخصم، وتحقيق الهدف قبل أن يتمكن هو من القيام بذلك.

واعتمدت لعبة بوكيمون غو، على قيام اللاعبين بالتجول في أرجاء العالم الحقيقي للقبض على البوكيمونات، بينما تعتبر اللعبة الحالية أكثر تقليدية من سابقتها، وذلك لاعتمادها على الخطط الاستراتيجية ونشر شخصيات بوكيمون الرقمية والقيام بتحركات استراتيجية لوضع تلك البوكيمونات ضد بعضهم البعض في معركة للوصول إلى أرض الخصم وتحقيق الهدف.

ويمكن للاعب اختيار ست بوكيمونات لتشكيل فريقه، ويمتلك كل بوكيمون نقاط قوة مختلفة وعدد مختلف من الخطوات التي يمكنه القيام بها، مما يفرض على اللاعب أن يمتلك خطة للتحرك بشكل استراتيجي وإرسال البوكيمونات ضمن طرق واتجاهات مختلفة للوصول إلى الهدف أو لمنع بوكيمونات الخصم من التقدم إلى أرض المستخدم والفوز.

وتدور الحرب بين البوكيمونات عند تواجدها قرب بعضها البعض، بحيث يمكن للبوكيمون الفائز متابعة السير نحو هدفه، ويمتلك كل بوكيمون طريقة هجوم مختلفة تبعاً لنوعه، كما يمكن للمستخدم استعمال الأطباق ذات التأثيرات المختلفة في بداية دوره، والتي تقدم إمكانيات مختلفة مثل إمكانية تبديل الأماكن بين البوكيمونات الموجودة وإعطاء تحسينات مختلفة.

عكس السير