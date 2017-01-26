” هواوي ” تنتج أول بطارية ” ليثيوم – أيون ” طويلة العمر

طورت شركة #هواوي الصينية، ثامن أكبر شركة عالمياً من حيث الإنفاق على الأبحاث والتطوير لعام 2016، أول بطارية ليثيوم-أيون طويلة العمر تعمل بمساعدة الغرافين، قادرة على تحمل درجات الحرارة العالية.

ويتميز هذا النوع من بطاريات الغرافين بالاستمرار في أداء وظيفتها في درجة حرارة 60 درجة مئوية، أي بنسبة 10 درجات مئوية عن الحد الأعلى الموجود حالياً، كما أن عمرها سيصبح ضعف عمر نظيرتها العادية.

وصرّح يانجزنج لي رئيس فريق العلماء في مؤسسة “وات لابوراتوري” التابعة لمركز بحوث هواوي قائلاً “لقد أجرينا اختبارات شحن وتفريغ في درجة حرارة عالية، وتظهر تلك الاختبارات أنه عندما تكون ظروف العمل واحدة، فإن بطارية ليثيوم-أيون التي تعمل في درجات حرارة عالية بمساعدة الغرافين تكون أبرد بنسبة خمسة درجات مئوية من بطاريات ليثيوم-أيون العادية بحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ويبقى ما يزيد عن 70% من قدرة البطارية العاملة بمساعدة الغرافين بعد إعادة شحنها 2000 مرة في درجة حرارة 60 درجة مئوية، وتفقد البطارية أقل من 13% من قدرتها بعد أن تُحفَظ في درجة حرارة 60 درجة مئوية لمدة 200 يوم”.

كما كشفت مؤسسة “وات لابوراتوري” عن تكنولوجيتها للشحن السريع، حيث يمكن بواسطتها إعادة شحن 48% من بطارية سعتها 3000 ميلي أمبير-ساعة في 5 دقائق فقط، وقد لفتت هذه التكنولوجيا أنظار العديد. وحسب تصريح الدكتور يانجزنج لي، فإن شركة هواوي قد أدخلت بطاريات الشحن السريع المطورة في عملياتها التجارية وستعلن عن هاتف نقال بنظام شحن فائق السرعة في أواخر شهر ديسمبر (كانون الأول).

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