يوفنتوس يقضي على حلم برشلونة و ريال مدريد في ضم ديبالا

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن قرب اعلان نادي #يوفنتوس عن تجديد عقده مع اللاعب الدولي الأرجنتيني الشاب باولو ديبالا.

وذكرت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت”، أنّ وكيل أعمال اللاعب ديبالا قد وصل إلى إيطاليا الأسبوع الماضي و أنّه قد توصل لإتفاق على معظم بنود تجديد العقد مع إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي حول التجديد.

وأوضحت ذات الصحيفة الرياضة الإيطالية، أنّ ديبالا سيوقع عقد جديد يمتد إلى غاية عام 2021، مع وجود بند تمديده لعام إضافي آخر، وسيحصل النجم الأرجنتيني على 7 ملايين يورو سنوياً بالإضافة للمكافآت المرتبطة بإنجازات الفريق، والأداء الشخصي.

ولفتت “لاغازيتا ديللو سبورت” أنّ يوفنتوس لم يضع شرطًاً جزائياً في عقد ديبالا الجديد، مع يعني أنّ أي نادٍ يريد التعاقد معه سيكون مطالباً مع ادارة فريق “السيدة” العجوز حول قيمة تسريح اللاعب

وتوقعت العديد من وسائل الإعلام الإيطالية، أن يتم الإعلان الرسمي عن تجديد عقد ديبالا اليوم الخميس او غد الجمعة بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، يُشار أنّ باولو ديبالا يعتبر محل اهتمام أندية أوربية كبيرة، أبرزها قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة.

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