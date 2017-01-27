ألمانيا : إرتفاع عدد السكان إلى رقم قياسي بسبب اللاجئين

ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الجمعة أن عدد السكان في البلاد بلغ في نهاية عام 2016 حوالي 83 مليون نسمة، وهو أعلى عدد سكان يتم تسجيله في تاريخ ألمانيا وذلك بسبب تدفق اللاجئين على البلاد.

وفي نهاية العام الماضي بلغ عدد السكان 82،8 مليون نسمة، وهو أعلى رقم منذ عام 2002، عندما سجل المكتب عددا قياسيا للسكان بلغ 82،5 مليون نسم.

ويقل معدل الخصوبة في ألمانيا بكثير عن 2،1 طفل لكل امرأة، وهو المعدل اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

وفي تقدير أولي لعام 2016 قال مكتب الإحصاءات إن عدد السكان تجاوز الرقم القياسي السابق وهو 82.5 مليون نسمة والذي سجل في نهاية عام 2002 رغم أن عدد الوفيات في 2016 فاق عدد المواليد بواقع ما بين 150 ألفا و190 ألفا.

ويفوق عدد الوفيات أعداد المواليد في ألمانيا منذ عام 1972، لكن أكثر من مليون شخص فروا من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى تدفقوا على ألمانيا في 2015 و2016 بسبب اقتصادها القوي وقوانينها المتسامحة نسبيا بشأن اللجوء وبرامج الإعانات الاجتماعية السخي.

ومنذ وصلت أزمة الديون في منطقة اليورو إلى ذروتها تستقطب ألمانيا أيضا الكثير من المهاجرين من دول أوروبية أخرى مثل اليونان وإسبانيا.

وذكر المكتب أن الدعم الحكومي الألماني للاجئين زاد في السنوات الأخيرة.

وبالنسبة لعامي 2016 و2017 خصصت الحكومة 28.7 مليار يورو (30.64 مليار دولار) في صورة تمويل للإسكان وإدماج أكثر من مليون طالب لجوء دخلوا البلاد. (DPA-REUTERS-DW)

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