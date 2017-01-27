الخارجية الروسية : السوريون من يقررون الدستور .. و نحن متمسكون بوحدة و علمانية بلادهم

ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، حول مشروع الدستور السوري، بأن السوريين يقررون كل شيء، وروسيا تتمسك بالموقف الداعي إلى وحدة سوريا العلمانية.

ونقلت وكالة الانباء الروسية “سبوتنيك” عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية، قولها خلال مؤتمر صحفي عقدته في موسكو الخميس، إنه من الضروري الحفاظ على التقدم الذي تم إحرازه خلال محادثات أستانه حول التسوية السورية. (DPA)

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