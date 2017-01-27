النجم الهوليوودي بن ستيلر يزور مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن ( فيديو )

\u0627\u0644\u0646\u062c\u0645 \u0627\u0644\u0647\u0648\u0644\u064a\u0648\u0648\u062f\u064a \u0628\u0646 \u0633\u062a\u064a\u0644\u0631 \u064a\u0632\u0648\u0631 \u0645\u062e\u064a\u0645\u0627\u062a \u0627\u0644\u0644\u0627\u062c\u0626\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0633\u0648\u0631\u064a\u064a\u0646 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0623\u0631\u062f\u0646(\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648)\r\n
والله نهفة و رايق هالبين ستيلر .. يعني طالما انت يهودي ما تطالب اسرائيل عالقليلة تساعد عالمساكين طالما انك زعلان عليهم .. لعما شو منافق !!