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النجم الهوليوودي بن ستيلر يزور مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن ( فيديو )

‏17 ساعة مضت طافشين تعليق واحد

النجم الهوليوودي بن ستيلر يزور مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن ( فيديو )

عكس السير

تعليق واحد

  1. حسني
    يناير 27, 2017 , 7:25 م في 7:25 م

    والله نهفة و رايق هالبين ستيلر .. يعني طالما انت يهودي ما تطالب اسرائيل عالقليلة تساعد عالمساكين طالما انك زعلان عليهم .. لعما شو منافق !!

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