بعد إغلاق كاليه .. اللاجئون يملؤون محطات القطار في بلجيكا على أمل الوصول إلى بريطانيا

يبحث اللاجئون مؤخراً على ملجأ في محطات قطار بروكسل ببلجيكا، وذلك بعد أن أغلقت فرنسا مخيم كاليه الشهير.

ويحاول اللاجئون تحويل محطات بروكسل لمنطلق محاولات الوصول إلى بريطانيا.

ونقلت صحيفة “هت لاتستا نيوز” البلجيكية عن منظمة معنية بمساعدة اللاجئين والمشردين قولها، إنها تحث عن طريق منشورات اللاجئين على الذهاب إلى مراكز الاستقبال.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، بأنه تم إيواء 120 لاجئاً عن طريق منظمة “ساموسوشيا” في هارين.

وقالت ماريا آنا ربوبيريخت، إحدى مسؤولات المنظمة : “بالتأكيد لا نستطيع إيواء الجميع في المركز، لكن الغالبية تريد البقاء في المحطات لعدم تفويت أية فرصة قد يحصلون عليها من أحد المهربين للوصول إلى بريطانيا”.

يذكر أن المنشورات تعلم اللاجئين بأنهم لن يمروا خلال بإجراءات إدارية في حال قدومهم للمركز، وإلا فلن يأتي الكثير منهم، بحسب الصحيفة.

عكس السير