حلب : جانب من تدريب ضباط الاحتلال الروسي لعناصر ميليشيات بشار الأسد ( فيديو )

تناقلت وسائل إعلام وشبكات موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر تدريب ضباط روس لمجموعة من عناصر ميليشيات بشار الأسد في حلب.
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12 ساعة مضت أهم الأخبار, حوادث 3 تعليقات
تناقلت وسائل إعلام وشبكات موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر تدريب ضباط روس لمجموعة من عناصر ميليشيات بشار الأسد في حلب.
شو شايف نظفان ابو شحاطة، طول عمره مظهره بينشحد عليه!؟ يمكن مشان المسلسل ملبسينهون؟
طول عملهم حمير مهما اخدوا من تدريب و لولا الطائرات الروسية ما اخدوا ولا متر من سوريا
هما بس ورطوا بوتين و روسيا في حرب مع كل العالم الاسلامي السني
كلها شهرين و يعلم الشبيحة الجيش الروسي لبس الشحاطات