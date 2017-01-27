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حلب : جانب من تدريب ضباط الاحتلال الروسي لعناصر ميليشيات بشار الأسد ( فيديو )

‏12 ساعة مضت أهم الأخبار, حوادث 3 تعليقات

تناقلت وسائل إعلام وشبكات موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر تدريب ضباط روس لمجموعة من عناصر ميليشيات بشار الأسد في حلب.

عكس السير

3 تعليقات

  1. كابوس
    يناير 27, 2017 , 10:56 م في 10:56 م

    شو شايف نظفان ابو شحاطة، طول عمره مظهره بينشحد عليه!؟ يمكن مشان المسلسل ملبسينهون؟

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  2. بكير
    يناير 28, 2017 , 3:08 ص في 3:08 ص

    طول عملهم حمير مهما اخدوا من تدريب و لولا الطائرات الروسية ما اخدوا ولا متر من سوريا
    هما بس ورطوا بوتين و روسيا في حرب مع كل العالم الاسلامي السني

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  3. هاني
    يناير 28, 2017 , 3:10 ص في 3:10 ص

    كلها شهرين و يعلم الشبيحة الجيش الروسي لبس الشحاطات

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