رئيسة برلمان بشار الأسد : دعم إيران الكبير سيبقى في وجدان السوريين و ضميرهم

عبرت هدية عباس، رئيسة برلمان بشار الأسد، خلال لقائها وفداً إيرانياً برئاسة المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان عن شكرها وتقديرها العميق “لمواقف إيران الداعمة لسورية وشعبها وقيادتها في مختلف المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية وخاصة خلال الأزمة التي تمر بها والحرب الإرهابية التي تشن عليها”.

وقالت عباس، بحسب ما نقل عنها إعلام النظام إن “السوريين لن ينسوا الدعم الكبير المقدم من قبل إيران وسيبقى في وجدانهم وضميرهم”.

وأشارت عباس إلى أن “التعاون والتنسيق السوري الإيراني الروسي مع المقاومة اللبنانية حقق انجازات كبيرة في مواجهة الإرهاب الذي يشكل تهديدا كبيرا ليس لسورية فحسب وإنما للمنطقة والعالم برمته”.

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