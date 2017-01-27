رئيس ألمانيا : الديانة بحاجة للنقد .. و الفصل بين الكنيسة و الدولة يندرج بشكل أساسي ضمن الهوية الأوروبية

دعا الرئيس الألماني يواخيم جاوك الخميس، بجامعة السوربون بالعاصمة الفرنسية باريس إلى إنقاذ القيم الأوروبية.

وقال جاوك اليوم خلال تقليده بالدكتوراة الفخرية في الجامعة الشهيرة، إن كثيراً من الأشخاص لديهم شعور حالياً أن الوعد الذي لا رجعة فيه بالحرية والتضامن والديمقراطية وسيادة دولة القانون في أوروبا يبدو أنه يتلاشى.

وأشار الرئيس الاتحادي في خطابه إلى أن أوروبا عايشت الكثير من الأشياء الفظيعة في تاريخها، وقال: “إنه تم ارتكاب جميع الأعمال الوحشية التي يمكن تصورها هنا”.

وتابع قائلا: “لم يكن هناك مطلقاً عصر ذهبي، ولن يكون أيضاً. ولكن هناك الكفاح الذي يبدأ دائماً من جديد لأجل الإنسانية والحرية والقانون والسلام والعدالة والديمقراطية”.

وأشار إلى أن الصداقة الألمانية-الفرنسية ومشروع الوحدة الأوروبية لم يكن أبداً معجزة، ولكنه كان نتيجة لعمل وئيد ورصين، وقال: “لم يتم منح ذلك كهدية من قوة خارقة للطبيعة، وإنما حققه الأوروبيون بالقول والفعل تدريجياً”.

وبالنظر إلى التاريخ الفكري الأوروبي، قال جاوك: “إن الديانة بحاجة للنقد ونقد للذات”، مؤكداً أن الفصل الواضح بين الكنيسة والدولة يندرج بشكل أساسي ضمن الهوية الأوروبية. (DPA)

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