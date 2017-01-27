رامي عبد الرحمن : المشروع التركي الروسي بدأ تنفيذه على الأرض .. و استئصال ” فتح الشام ” ليس بالأمر السهل ( فيديو )
عكس السير
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7 ساعات مضت أهم الأخبار, حوادث 3 تعليقات
رامي عبد الرحمن : المشروع التركي الروسي بدأ تنفيذه على الأرض .. و استئصال ” فتح الشام ” ليس بالأمر السهل ( فيديو )
شو فيها يعني اذا تنفذ اي مشروع .. روسي تركي امريكي مريخي .. والعالم بطلوا يقتلوا بعضهم .هاد كتير مهم يمكن .. اهم من الوحدة الوطنية وتناغم الفسيفساء وتعايش الاديان .. .
ضروري تضل المشاريغ حكر على السوريين اللي صارلهون سنين حاقدين على بعض حتى فلتوا هالفلتة العجيبة ..
رامي عدو الرحمن من كتر مانك صادق جبهة الجولاني هي من بادرت بالهجوم و احتلال المحرر فكيف هالشي اتفاق روسي تركي … سحقاً لغلمان #القاعدة
فخار يكسر بعضه شلة زعران قطاعين طرق ونصابين النظام الفاسد عبارة عن مجموعة مجرمين قطاعين طرق ولديهم مجرمين يطلقونهم اعوذو بالله من هذه الاشكال قطاعين الارزاق قطاعين الطرق الاقتتال بين الفصائل العاملة في ريف إدلب، بين حركة أحرار الشام وفتح الشام وألوية صقور الشام وفصائل أخرى متحالفة معها من جهة، وجبهة فتح الشام من جهة أخرى، والاشتباكات التي تشعبت في العديد من المناطق بريف إدلب وريف حلب