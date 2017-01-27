صالح مسلم : إيران جزء من المشكلة في سوريا .. و نحن نفرق بين نظام بشار الأسد و مؤسسات الدولة

قال رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي، صالح مسلم، لصحيفة عكاظ السعودية، إن الأكراد أكثر العرقيات التي عانت من الدولة الإيرانية على مدار السنوات الماضية، نافيا أي اتصالات مع نظام الملالي أو التنسيق الأمني مع النظام.

ولفت إلى أن إيران تضغط على النظام لمنع الفيدرالية، وهي جزء من المشكلة في سورية، وكان لها دور وأياد خفية خلال معاركنا الأخيرة مع النظام في الحسكة.

وأضاف أن النظام الفيدرالي الذي تم الإعلان عنه أخيرا في المناطق الشمالية، لا يصطدم بأي دولة مجاورة إلا أنه ليس على طريقة إقليم كردستان العراق القومية، مؤكدا أنه مستعد للحوار مع الجانب التركي إذا توفرت الرغبة التركية، على أن تحترم أنقرة وجودهم في مناطقهم.

واعتبر مسلم أن السعودية دولة محورية في المنطقة، ولها دور فعال وإيجابي في حل الأزمة السورية، منوها بالخبرة السعودية في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وقال مسلم : “نحن الأكراد في النهاية أمة واحدة نتأثر بهم، لكننا لسنا بصدد فرض الحلول عليهم (أكراد تركيا والعراق وإيران)، والعكس صحيح، وعلى سبيل المثال مشكلة إقليم كردستان العراق مع حكومة بغداد المركزية وهم أدرى بطريقة الحل ولا ينطبق علينا الأمر ذاته في سورية.

ونفى مسلم وجود أي تنسيق بين قواته وقوات النظام وقال : “لقد اشتبكنا مع قوات النظام في أغسطس العام الماضي وخسرت قوات النظام بعض المواقع، ولكن دعني أوضح مسألة مهمة، نحن فرقنا بين نظام بشار الأسد وبين مؤسسات الدولة السورية، هناك مؤسسات خدمية للشعب لا نريد أن يكون هناك عمليات تخريب لممتلكات الشعب”.

وعن مقار النظام الأمنية في مناطق سيطرة الوحدات الكردية، قال : “هذه المقار التي تتحدث عنها هي في إطار حمايته فقط وليست واسعة الانتشار، حتى أنها لا تتداخل مع مناطقنا ولنا طريقتنا الخاصة في إدارتنا لمناطقنا دون أن تتدخل قوات النظام”.

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