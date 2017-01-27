عشرة شهداء ضحية للقصف التركي الجوي و المدفعي على مدينة الباب في ريف حلب

راح عشرة مدنيين ضحية لقصف تركي على مدينة الباب ومحيطها، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الجمعة.

واوضح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أن “قصفا جويا ومدفعيا تركيا استهدف مساء الخميس مناطق في مدينة الباب وبلدة تادف المجاورة” إلى الجنوب منها، ما اسفر عن “مقتل ما لا يقل عن عشرة مدنيين، بينهم طفل”.

ونقلت وكالة الاناضول التركية الجمعة عن بيان للجيش التركي مقتل 22 جهاديا من تنظيم الدولة الاسلامية خلال الساعات الـ24 الماضية في مدينة الباب وقرية مجاورة الى الشرق منها. (AFP)

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