مجلس وزراء بشار الأسد يمنح مزايا جديدة لذوي قتلى ميليشياته فيما يتعلق بالتوظيف

أعلن مجلس وزراء بشار الأسد عن مزايا جديدة “لذوي الشهداء”، تضمنت “بالنسبة للشهيد الأعزب منح كامل الراتب لوالدي الشهيد الأعزب مناصفة بينهما بدلا من منحهما 50 بالمئة منه حالياً”.

و تضمنت المزايا، بحسب وكالة أنباء النظام سانا،منح فرصة عمل “لزوجة الشهيد المتزوج غير الموظفة”، بموجب عقد سنوي مباشر يجدد تلقائياً، أو لمن تختاره من أولادها و “إذا كانت زوجة الشهيد موظفة، فيمكن منح فرصة عمل واحدة لمن تختاره من أبنائها”.

وفي حال عدم استفادة أي من الزوجة والأبناء من الفرص، فإنه يمكن الاستفادة من أشكال الدعم الأخرى التي ستقدم لاحقاً مع بقاء حق أفراد “أسرة الشهيد” في الاستفادة من أحكام القانون رقم 36 لعام 2014.

وفي حال وجود أكثر من “شهيد” في الأسرة، يتم منح فرصة توظيف إضافية “لإخوة الشهيد الأعزب”، من خلال منح درجات تثقيل تتناسب مع عدد “شهداء أسرته” عند التقدم للمسابقات العامة.

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