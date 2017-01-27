مصر : انتحار طالبة جامعية بسبب حفل زفاف

انتحرت طالبة بكلية الآداب في #مصر بعد أن منعتها والدتها من حضور حفل زفاف صديقتها المقربة جداً منها، دون سبب واضح، الأمر الذي أغضب الفتاة، بعد فشل محاولاتها في إقناع والديها بحضور حفل الزفاف ، ما سبب صدمة شديدة للوالدين.

وبدأت الواقعة في قسم شرطة حلون، بتلقي رجال الأمن بلاغًا من أسرة الفتاة “م.ح” 19 عاماً طالبة بكلية الآداب، يفيد بمصرعها داخل غرفتها، وبجوارها مبيدات حشرية، كانت موجودة في المنزل ، بعد رفض الأسرة حضورها لحفل زفاف صديقتها المقربة.

وانتقل رجال الأمن لمقر الواقعة، وبإجراء التحريات الأولية، ثبت صحة كلام الأب والأم، دون أي شبهة جنائية في الحادث، حيث تم نقل جثة الفتاة لإدارة تابعة لوزارة الصحة، لتوقيع الكشف الطبي عليها، تمهيداً للتصريح بدفنها، بعد أن تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

عكس السير