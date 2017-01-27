وزير مالية ألمانيا يحذر بريطانيا من تخفيض الضرائب

حذر وزير مالية ألمانيا فولفجانج شويبله بريطانيا من محاولة التحول إِلى ملاذ ضريبي، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقال شويبله – أمام مؤتمر لوزراء مالية مجموعة العشرين في مدينة فيسبادن الألمانية حول التكنولوجيا الرقمية في القطاع المالي: “لا يمكن مقارنة بريطانيا بجزر كايمان، هذه ستكون إهانة لبريطانيا”.

وأضاف أنه في حين أنه يمكن تحمل الدول الصغيرة مثل جزر كايمان عندما تقدم ضرائب منخفضة لجذب الثروات الخارجية، فإن هذه الاستراتيجية ستكون خطأ كبيرا بالنسبة لأي اقتصاد كبير، “وأن باقي دول العالم لن تسمح لها (الدولة الكبيرة) بذلك”ـ يذكر أن بريطانيا تهدد بخفض الضرائب على الشركات لتعزيز اقتصادها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكان شويبله قد حذر خلال فاعليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع الماضي من “سباق ضريبي” بين الاقتصادات القوية، منتقدا بريطانيا بسبب مواقفها السياسية قبل بدء محادثات خروجها من الاتحاد الأوروبي، وقال الوزير الألماني “لا نريد أن نهدد بعضنا البعض قبل بدء المفاوضات”. (DPA)

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