أحدث طائرة مقاتلة .. روسيا قد تستخدم ” ميغ – 35 ” في سوريا ! ( فيديو )

تطمح القوات الجوية الروسية في استبدال مقاتلاتها “الخفيفة” المتواجدة حالياً بطائرات “ميج35-”، مع امكانية استخدامها في سوريا ، طبقاً لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية للانباء السبت.

وعرضت شركة “ميج” الروسية مؤخراً أحدث طائرة مقاتلة من صنعها هي “ميج35-”، على قادة القوات المسلحة الروسية.

وأكد الجنرال فيكتور بونداريف قائد القوات الجوية الروسية “أننا نحتاج إلى هذه الطائرات وسوف نقتنيها”.

ولفت الجنرال بونداريف إلى أن القوات الجوية تحتاج إلى طائرات من الممكن استخدامها “في نزاعات محلية كالنزاع الدائر في سوريا”، مشيراً إلى أن القدرات التي تتمتع بها المقاتلة “ميج35-” خاصة القدرة على التحليق لمسافة 3500 كيلومتر، “تُرضينا”.(DPA)

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