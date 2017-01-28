ألمانيا : القبض على لاجئ سوري سافر من اليونان بأوراق شقيقه و لفق له زميله تهمة الانتماء لـ ” داعش ” بسبب خلاف عائلي !

قالت صحيفة بيلد الألمانية، إن الشرطة ألقت، يوم الثلاثاء الماضي، القبض على قاصر سوري سافر من أثينا إلى هامبورغ بأوراق سفر تعود لأخيه.

وقامت الشرطة بالقبض عليه بتهمة الاشتباه بالانتماء لتنظيم داعش والتخطيط لهجمات إرهابية.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن شرطة هامبورغ تلقت معلومات من شرطة نورد فستفاليا بناء على معلومات استلمتها من زميل سابق للقاصر سوري (16 عاماً) وتبين لاحقاً أنها غير صحيحة.

وذكرت أن الشاب الذي وشى بالقاصر السوري قام بذلك بسبب خلاف عائلي، ما دفع بالشرطة إلى الاستنفار وإلقاء القبض عليه عند وصوله مطار هامبورغ.

وبعد الانتهاء من التحقيق معه تبين أن ليس له صلة بتنظيم داعش، ثم حولته الشرطة إلى مركز إيواء اللاجئين الخاص بالقاصرين غير المصحوبين بذويهم.

عكس السير