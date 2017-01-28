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الإعلان عن اندماج جديد يضم النصرة و الزنكي و فصائل أخرى بقيادة القائد السابق لأحرار الشام

‏3 ساعات مضت أهم الأخبار, فلاش 3 تعليقات

الإعلان عن اندماج جديد يضم النصرة و الزنكي و فصائل أخرى بقيادة القائد السابق لأحرار الشام

عكس السير

3 تعليقات

  1. محمد فرن نزله الزبديه
    يناير 28, 2017 , 6:23 م في 6:23 م

    بلشتوا بسريه و كتيبه بعدين فرق و الويه و بعدين جيوش و فياللق …معقول ترجعوا تصيروا هيئه!! احرار و تحرير…لك انت كلكم خراااااااب

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  2. أبو الزلف
    يناير 28, 2017 , 6:32 م في 6:32 م

    جيد مبدئيا ونرجو المزيد في سبيل لم الشمل ووحدة الصف وحقن كل قطرة دم .. اللهم ألف بين قلوبنا.

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  3. سورية مهدالحضارات
    يناير 28, 2017 , 6:51 م في 6:51 م

    الحمدلله كله خير
    شكرًا روسيا شكرًا آستانة
    رب ضارة نافعة
    في الاتحادقوة
    مكر الروس كان فائدة لتوحيدنا
    وجهة الجيش الحر المقبلة Damaskus
    هاهاها

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