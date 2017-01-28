الإعلان عن اندماج جديد يضم النصرة و الزنكي و فصائل أخرى بقيادة القائد السابق لأحرار الشام

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بلشتوا بسريه و كتيبه بعدين فرق و الويه و بعدين جيوش و فياللق …معقول ترجعوا تصيروا هيئه!! احرار و تحرير…لك انت كلكم خراااااااب
جيد مبدئيا ونرجو المزيد في سبيل لم الشمل ووحدة الصف وحقن كل قطرة دم .. اللهم ألف بين قلوبنا.
الحمدلله كله خير
شكرًا روسيا شكرًا آستانة
رب ضارة نافعة
في الاتحادقوة
مكر الروس كان فائدة لتوحيدنا
وجهة الجيش الحر المقبلة Damaskus
هاهاها