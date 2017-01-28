السعودية تمتلك 15 % من احتياطيات العالم النفطية المؤكدة

قالت مصادر مطلعة إن أول مراجعة مستقلة لاحتياطيات النفط لدى “آرامكو” السعودية، أكدت بيانات شركة النفط، التي تشير إلى أن الاحتياطيات تبلغ 265 مليار برميل من النفط.

وكانت “آرامكو” قد طلبت من شركتين أمريكيتين متخصصتين في مراجعة وتقييم احتياطيات النفط في السعودية، وذلك في إطار خطة تهدف لطرح 5% من أسهم الشركة المملوكة للحكومة السعودية للاكتتاب في النصف الثاني من العام 2018.

وبناء على المراجعة فإن حقول “أرامكو” تحتوي على 15% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة. وأي دلائل على أن الاحتياطيات تفوق أو تقل بكثير عن هذا المستوى قد تؤثر على القيمة السوقية للشركة في الإدراج .

وقال مصدر مطلع الجمعة 27 يناير/كانون الثاني: “المراجعة المستقلة لم تكشف عن أي مفاجآت”.

ومن المتوقع أن يصبح هذا الإدراج أكبر طرح عام أولي في العالم، ويمثل إحدى ركائز خطة الحكومة السعودية لتحقيق التحول في المملكة عبر جذب الاستثمار، وتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.

وخطة طرح أسهم “أرامكو” يقودها ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الذي يشرف على سياسة الطاقة والسياسة الاقتصادية في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، ضمن “رؤية المملكة 2030”.

وفي العام الماضي، توقع محمد بن سلمان أن يقيم الطرح العام الأولي “أرامكو” بتريليوني دولار على الأقل، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن الرقم سيرتفع في نهاية المطاف. (RT)

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