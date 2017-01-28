بالفيديو .. أمريكية تعترف لزوجها على الهواء مباشرة بخيانته مع أكثر من 1000 رجل !

اعترفت شابة أمريكية، تدعى مرسيدس وتبلغ 24 عامًا من عمرها، أنها خانت زوجها على مدى سنوات عديدة وعاشت حياة مزدوجة مليئة بالأكاذيب.

وقالت مرسيدس، في مقابلة تلفزيونية في البرنامج الشهير “#دكتور_فيل”، أنها مارست أعمالا منافية للآداب منذ كانت في الـ14 من عمرها، وأنها خانت زوجها على مدى 6 سنوات من زواجهما.

وأقرت بأنها مدمنة على شرب #الكحول وأنها أقامت علاقات غير مشروعة مع أكثر من 50 أو 60 رجلا في الأسبوع الواحد وكانت تجني 6000 دولار أسبوعيًا.

وفي مواجهة علنية مع زوجها، قالت إنه خلال السنوات الست خانت زوجها مع أكثر من 1000 رجل.

وفوجئ الزوج “آندرو” بحياة زوجته الخفية التي لم يكن يعلم عنها شيئا بحسب ما ذكرت شبكة إرم نيوز ، ولكنه كانت لديه شكوك عندما عرف أنه ليس الوالد البيولوجي لطفلهما الثاني، فوضع كاميرا في المنزل واكتشف أنها كانت تستقبل الرجال في غيابه، فقرر الانفصال عنها.

الجدير بالذكر، أنّ الدكتور فيل قرر مساعدتها وسيتم نقلها إلى مركز إعادة تأهيل المدمنين على الكحول لأنّ لا مأوى لديها الآن ، واللافت أنّ زوجها آندرو لم يمانع إمكانيّة عودتها لتربية أطفالها ولكنه أكّد أنّ علاقتهما ببعضهما البعض انتهت.

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