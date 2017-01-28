ترامب : فرضت إجراءات رقابة جديدة من أجل إبقاء الإرهابيين الإسلاميين المتشددين خارج أمريكا

أعلن الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب الجمعة أنه وقع قرارا تنفيذيا يتصل بمجال الهجرة ويتضمن تشديد إجراءات المراقبة على الحدود من أجل وقف دخول “الإرهابيين الإسلاميين المتشددين” إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب خلال حفل أقيم في البنتاغون بمناسبة تولي وزير الدفاع الجديد الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس مهام منصبه “لقد فرضت إجراءات رقابة جديدة من أجل إبقاء الإرهابيين الإسلاميين المتشددين خارج الولايات المتحدة. نحن لا نريدهم هنا”.

كما وقع ترامب في البنتاغون قرارا تنفيذيا يهدف لإطلاق عملية “إعادة بناء ضخمة” للقوات المسلحة الأميركية تتضمن تزويد القوة العسكرية الأولى في العالم بسفن حربية وطائرات وموارد جديدة.

وقال ترامب في ختام الحفل الذي أقيم في مقر البنتاغون “سأوقع قرارا تنفيذيا لإطلاق إعادة بناء ضخمة للقوات المسلحة للولايات المتحدة، لوضع خطة لطائرات جديدة، لسفن جديدة، لموارد جديدة ومعدات جديدة لرجالنا ونسائنا العسكريين”. (AFP)

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