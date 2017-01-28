حتى الجوازات الرسمية بات مشكوكاً بأمرها بفضل نظام الأسد .. فضيحة مدوية لسفارة النظام في برلين !

يصر نظام بشار الأسد على إلحاق الضرر الأكبر بالسوريين أينما كانوا، عبر رصد مصالحهم وابتزازهم وسط تقاعس المجتمع الدولي في إيقافه ولو جزئياً.

فبعد أن حرم النظام مئات الآلاف من السوريين من حق الحصول على أوراق ثبوتية أبرزها “جواز السفر”، واضطرهم إما لاستخدام الجوازات المزورة أو دفع مبالغ طائلة لموظفيه مقابل الحصول عليه، فإن سفاراته الآن أصبحت محل شك أمام سلطات البلدات المضيفة، ما يترك السوريين بلا جواز سفر، أصلياً كان أو مزوراً.

ويوم أمس الجمعة، نشر موقع مجلة “فوكوس” الألمانية، معلومات تفيد بوجود “فساد كبير” داخل سفارة بشار الأسد في برلين.

وأفاد الموقع بأن موظفين بالسفارة قاموا بتزوير وثائق وجوازات سفر لأشخاص غير سوريين مقابل المال.

وبسبب موجة اللجوء الكبيرة، غالباً ما فقد اللاجئون جوازات سفرهم ووثائقهم (سرقة – ضياع – مهربين)، الأمر الذي استغله موظفو السفارة، حيث أنهم لم يراعوا أو تجاوزوا الاختبار الأمني للتحقق من شخصية مقدم الطلب.

صحيفة “برلينر تسايتونغ” قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن السفارة قامت بتزوير وثائق سورية عدة مرات، وقبض موظفوها مبالغ 150 يورو، إضافة للرسوم الرسمية.

وأضافت أن العديد من الأشخاص “غير السوريين” استغلوا الفساد للحصول على الجنسية السورية (عبر الحصول على جواز السفر من السفارة)، نظراً لأن السوريين يملكون حظوظاً أكبر من غيرهم للحصول على حق اللجوء.

وفتحت النيابة العامة في ألمانيا تحقيقات حول هذه القضية، فيما وصلت معلومات للشرطة الاتحادية الألمانية من مديرية الأجانب في ولاية شمال الراين، تفيد بأن عدداً من الأشخاص (حالات غير مرتبطة ببعضها)، أكدوا أن الممثلين الدبلوماسيين قاموا بتجاوز الاختبارات الأمنية للتحقق من الشخصيات.

ولم تدل النيابة الألمانية بأية تصريحات رسمية حتى الآن، ولم يعرف بعد عدد “الجنسيات المزورة” التي تم منحها.

وردت سفارة بشار الأسد على استفسار الصحيفة بالقول : “سفارة الجمهورية العربية السورية تحمل وظيفتها بتمثيل حاملي الجنسية السورية بشكل جدي، السفارة تعمل بحسب قوانين وقواعد منظمة ونحن حريصون على مصالح السوريين من دون أي تفرقة أو تمييز”.

مواضيع متعلقة :

مصائب جديدة تنتظر السوريين في المطارات .. سفارات بشار الأسد تمنح جوازات سفر ” نظامية ” مقابل مبالغ طائلة ثم تعمم أنها ” مسروقة ” !

عكس السير