حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي يقدم مسودة دستور سوري أعدها لروسيا

قدم حزب “الاتحاد الديمقراطي” (صالح مسلم – الوحدات الكردية) مسودة أعدها لمشروع الدستور السوري الجديد، لوزير الخارجية الروسي خلال اللقاء في موسكو، يوم الجمعة.

وقال خالد عيسى عضو الحزب للصحفيين بعد اللقاء إن هذا المشروع ينص على إقامة فدرالية في سوريا.

وتابع أن هناك نقاطا مشتركة بين المسودتين، الكردية والروسية، بما في ذلك عدم تحديد قومية معظم سكان سوريا أو دينهم، بل يقترح تسليم الصلاحيات لهذا الأقاليم لاتخاذ القرارات، وأضاف أن المشروع الكردي ينص على منح صلاحيات أكبر لأقاليم البلاد.

وتابع أن المسودة الروسية تتضمن العديد من البنود الإجابية، ولاسيما إزالة كلمة “العربية: من اسم الجمهرية السورية والتخلي عن تحديد دين رئيس الدولة.

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