حلب : عنصر من قوات الاحتلال الروسي يشهر إسلامه أمام مفتي الشيشان الذي زار المدينة مؤخراً ( فيديو )

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وهذا اعترف واضح وصريح بأنه من اتى بشيشان وغيرهم الى سوريا
تقبل الله منك ونرجو الله ان يحميك وخاصة من اولئك الذي يحيطون بك من شبيحة النظام وعصابات الطائفيين الذين لن يروق لهم ذلك فهم يجدون انفسهم معادين لكل المسلمين تحت تصنيفهم كارهابيين علما انهم اهل الارهاب وراسه