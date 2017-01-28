سعودية طلبت الخلع .. فانتقم زوجها منها بـ 250 ألف ريال ” مخالفات مرورية ” ! ( فيديو )

دفعت مواطنة سعودية ثمن طلبها الخلع من زوجها نحو 250 ألف ريال، وهي قيمة مخالفات مرورية سجّلها زوجها بسيارتها انتقاماً من قرارها بفك ارتباطها منه، فانتقمت هي الأخرى بفيديو يفضح فعلته إلى العلن، لتعفى من دفع هذه القيمة الضخمة لإدارة مرور جدة.

وكانت محكمة الأحوال الشخصية بجدة، قد تسلمت دعوى خلع من مواطنة سعودية بسبب سوء علاقتها مع زوجها، فأحالت المحكمة الملف إلى لجنة الصلح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين، إلا أن المحاولة فشلت، فرفعت الأوراق إلى الدائرة القضائية.

وخلال مرحلة التقاضي التي لم تنته بعد، تقدمت الشاكية التي تدعى نرمين بلائحة إلى المحكمة، أوضحت فيها تملكها مركبة مسجلة باسمها يستخدمها زوجها وفق ما اوردت صحيفة عكاظ ، مبينة أنها فوجئت بمئات المخالفات التي تصلها على جوالها، معتبرة أن ما يفعله زوجها هو مجرد محاولات للثأر منها.

وطالبت المواطنة ووالدها في مقطع فيديو مرور جدة بالتحقيق في حجم المخالفات، من خلال صور الرصد الآلي واستدعاء سائقها، على اعتبار أن ارتكاب مخالفات بهذا الحجم في أقل من شهر، يعني وجود القصد الموجب للعقوبة.

وأضافت نرمين في لقاء بالصوت والصورة على موقع “عكاظ”، أن المحكمة قد تلزمها بإعادة المهر المحدد بـ20 ألف ريال مقابل الخلع، وهو ما يشكل عبئاً عليها وعلى والدها، لافتة إلى أنها لا تستطيع البقاء مع الزوج، لسوء العشرة بينهما ولأسباب قدمتها للمحكمة التي حددت منتصف الأسبوع القادم موعداً لاستكمال الفصل في الدعوى.

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