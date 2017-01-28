مكتب بشار الأسد يرد على الأنباء المتداولة حول صحته

أعلنت حسابات “الرئاسة السورية” الناطقة باسم بشار الأسد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما تم تداوله عن صحة “الرئيس” هو أمنيات وإشاعات لا صحة لها.
وقالت “الرئاسة” في تغريدات لها : “تنتشر منذ أيام على بعض وسائل التواصل والمواقع الالكترونية، #إشاعات تتحدّث عن صحّة الرئيس #الأسد، لا يزال بعضها مستمراً للآن .. الاشاعات عن صحة الرئيس #الأسد مصدرها جهات معروفة التمويل والتوجّه، على شكل تحليلات أقرب لأمنيات بمخيّلة من أطلقها فقط”.
وأضافت : “الاشاعات عن صحة الرئيس #الأسد تتزامن مع تغيّر المعطيات الميدانية والسياسيّة بعكس ما أراده البعض لسورية طيلة السنوات الماضية .. رئاسة الجمهورية تنفي كلّ الاشاعات المنتشرة والتي تتحدث عن صحة الرئيس #الأسد ، جملةً وتفصيلاً، وتؤكد عدم صحّتها على الإطلاق”.
وختمت : “رئاسة الجمهورية تؤكد أن الرئيس #الأسد بصحّة ممتازة ويمارس مهامه بشكل طبيعي تماماً وبأنّ الشعب السوري بات محصنّاً ضدّ مثل تلك الأكاذيب.. الاشاعات عن صحة الرئيس #الأسد لا تقع إلا في خانة الأحلام ومحاولة رفع معنويات منهارة ولن تثير إلا السخرية والاستهزاء”.
وكانت وسائل إعلام عربية ومحلية تناقلت أنباء تفيد بنقل بشار الأسد إلى مشفى الشامي بعد تعرضه لنكسة صحية، فيما ذهبت بعضها للقول إنه تعرض لإطلاق نار من قبل حارسه الشخصي.
لعنة الله على الأب المقبور.. والابن المعتوه… ومن والاهم وناصرهم وحازبهم وموّنهم وحفظ سفوط دولتهم…… رغم أنها ساقطة… وهو أسقط منها!!!!
انا كنت عم قول اشاعات و حكي فاضي بس طالما اهتموا و نفوا الخبر و الله اعلم صحيح هههه
يارب يا عزيز يا قدير يكون الخبر صحيح وتتعذب بالفراش عذاب اشد من العذاب اللي ذاقه السوريين من نظامك الاجرامي يا خنزير ايران
تعودنا خلال ال 50 سنة الماضية على كلشي بتحكوه بكون كذب والعكس هو الصح
الله كبير
الشعب الذي تصفونه مرة بالجراثيم واخرى بالسرطان وثالثة بالارهابيين لا يراهن على صحة الاسد من قريب ولا بعيد بل يراهن على زنده بعد الاتكال على الله وسيأتي اليوم الذي يكون هذا الظالم فيه في قفص الاتهام الذي ينتظره منذ سنوات
طيب بدل الانكار والاكتفاء باصدار البيانات عن صحة سيادته … يعملوا شي لقاء بشي قهوة لسيادته مع تولين البكري … وهيك البنت بتحقق حلمها وبتعبر عن عبوديتها الكبيرة لسيادته و هيك بكذبوا الاخبار الي ع بتحكي عن صحة سيادته …. بس يمكن شهرزاد بنت بشار الجعفري ما بتقبل بهالقاء مو زوجته اسماء …