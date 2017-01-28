مكتب بشار الأسد يرد على الأنباء المتداولة حول صحته

أعلنت حسابات “الرئاسة السورية” الناطقة باسم بشار الأسد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما تم تداوله عن صحة “الرئيس” هو أمنيات وإشاعات لا صحة لها.

وقالت “الرئاسة” في تغريدات لها : “تنتشر منذ أيام على بعض وسائل التواصل والمواقع الالكترونية، #إشاعات تتحدّث عن صحّة الرئيس #الأسد، لا يزال بعضها مستمراً للآن .. الاشاعات عن صحة الرئيس #الأسد مصدرها جهات معروفة التمويل والتوجّه، على شكل تحليلات أقرب لأمنيات بمخيّلة من أطلقها فقط”.

وأضافت : “الاشاعات عن صحة الرئيس #الأسد تتزامن مع تغيّر المعطيات الميدانية والسياسيّة بعكس ما أراده البعض لسورية طيلة السنوات الماضية .. رئاسة الجمهورية تنفي كلّ الاشاعات المنتشرة والتي تتحدث عن صحة الرئيس #الأسد ، جملةً وتفصيلاً، وتؤكد عدم صحّتها على الإطلاق”.

وختمت : “رئاسة الجمهورية تؤكد أن الرئيس #الأسد بصحّة ممتازة ويمارس مهامه بشكل طبيعي تماماً وبأنّ الشعب السوري بات محصنّاً ضدّ مثل تلك الأكاذيب.. الاشاعات عن صحة الرئيس #الأسد لا تقع إلا في خانة الأحلام ومحاولة رفع معنويات منهارة ولن تثير إلا السخرية والاستهزاء”.

وكانت وسائل إعلام عربية ومحلية تناقلت أنباء تفيد بنقل بشار الأسد إلى مشفى الشامي بعد تعرضه لنكسة صحية، فيما ذهبت بعضها للقول إنه تعرض لإطلاق نار من قبل حارسه الشخصي.

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