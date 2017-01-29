النجمة الهوليوودية ليندسي لوهان تزور أردوغان رفقة الطفلة بانة الحلبية و تهديه قلادة ( فيديو )

أهدت نجمة هوليوود الأمريكية ليندسي لوهان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قلادة تحمل شعار “العالم أكبر من خمسة”، خلال لقائها معه أول أمس الجمعة.

كما حضرت اللقاء الطفلة السورية الشهيرة بانا العابد البالغة من العمر 7 أعوام، والتي كانت تنقل الأوضاع أثناء حصار شرقي محافظة حلب إلى العالم عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويرمز الشعار المكتوب على القلادة “العالم أكبر من خمسة”، إلى أن مصير العالم أكبر من أن يترك تحت تصرف الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، وهو شعار لطالما ردده أردوغان في أكثر من مناسبة، كدعوة إلى ضرورة إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قامت لوهان بزيارة للاجئين السوريين في مدينة اسطنبول، والتقت عددا منهم في مركز صحي تابع لإحدى الجمعيات المعنية بتقديم خدمات لهم، وأكدت خلال الزيارة أن العالم أكبر من خمسة.

وأشادت، خلال الزيارة السابقة، بالدور الكبير الذي تبذله تركيا في مساعدة اللاجئين، رغم عدم اكتراث العالم بهم، بحسب قولها آنذاك.

وقالت: “تركيا، قامت بما عجزت عنه العديد من دول العالم، 5 دول عظمى (صاحبة حق النقض) وعدت لكنها أخلفت بوعدها، هناك من يخاف من المجيء إلى تركيا بسبب الحملات الموجهة ضدها، لكنني أشعر بارتياح كبير هنا”.

وسعى أردوغان أكثر من مرة من خلال ترديده عبارة “العالم أكبر من خمسة” لتسليط الضوء على ضرورة إصلاح الأمم المتحدة، وعدم ترك مصير العالم بيد الدول الخمس دائمة العضوية، وهي: الولايات المتحدة، وروسيا وبريطانيا، والصين، وفرنسا. (ANADOLU)

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