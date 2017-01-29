بالتزامن مع قرارت ترامب و ردود الأفعال المناهضة لها .. إحراق مسجد في ولاية تكساس الأمريكية ( فيديو )

اندلع حريق يوم السبت، بأحد المساجد بولاية تكساس الأمريكية، ما أدى إلى انهيار منشآت المسجد.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، أن الحريق وقع فى المركز الإسلامى فى مدينة فيكتوريا، غير أن أسبابه ما زالت مجهولة.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى تعرض المركز الإسلامى لجرائم كراهية في الماضي، فيما لم تتوافر أية تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين خلال الحريق.

وتأتي هذه الحادثة بالتزامن مع قرار ترامب منع اللاجئين والمسلمين دخول أمريكا، الأمر الذي قوبل بمظاهرات ورود أفعال سياسية منددة.

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