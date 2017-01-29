بعد بتر أطراف ماهر و انشقاق الشرع .. شائعة مرض بشار تجتاح مواقع التواصل و فيصل القاسم يصر : أؤكد أنه طريح الفراش !

أصر الإعلامي السوري فيصل القاسم على تأكيد أنباء إصابة بشار الأسد بـ “مرض خطير”، رغم النفي النظامي وظهور عدة صور حديثة لرأس النظام، تظهره بصحة جيدة.

وكانت شبكات إخبارية وصفحات وناشطون ومدونون تناقلوا في الأيام القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء لا مصدر موثوق لها تفيد بتعرض بشار الأسد لمرض أدى إلى نقله لمشفى الشامي الذي تحول عبر السنوات الخمسة الماضية لأيقونة للشائعات ومقصد كل مسؤول من النظام يتم تداول خبر إصابته أو مقتله أو مرضه أو وفاته.

وكانت المعلومة الوحيدة الأقرب للمنطق، سواء كانت صحيحة أو خاطئة كما أعلن إعلام النظام، هي تلك التي نقلتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن “مسؤولين روس” لم تسمهم، وجاء فيها أن بشار مصاب بتشنج في عينه اليسرى.

ونقلت الصحيفة، يوم السبت 21/1، عن المسؤولين قولهم إنه “بشار الأسد يشعر بالإنهاك بعد خمس سنوات من الحرب والتوتر، وربما أصيب بتشنج عصبي في عينه اليسرى نتيجة للضغوط النفسية”.

الانتشار الكبير لشائعات مرض بشار ونقله إلى المشفى دفعت حساب “الرئاسة السورية” الناطق باسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي للقول إن “ما تم تداوله عن صحة الرئيس هو أمنيات وإشاعات لا صحة لها”، وإن صحة “الرئيس الأسد ممتازة ويمارس مهامه بشكل طبيعي”.

وبالتزامن مع هذا النفي، نشرت لبشار صور قالت وسائل إعلام النظام إنها حديثة ومنها صورة تظهره في استقبال وفد إيراني، للتأكيد على أنه بخير.

ورغم تشابه نبأ إصابة بشار بنبأ انشقاق فاروق الشرع وبتر أطراف ماهر واستهداف الموكب الرئاسي بعد “صلاة العيد”، وهي الأخبار الكاذبة الأبرز التي حظيت باهتمام وتداول كبير دون وجود أي دليل حولها، إلا أن القاسم قال، مساء الأحد، عبر صفحته التي يتابعها حوالي 12 مليون شخص، إن معلومات إصابة بشار الأسد التي توصل إليها “مؤكدة بنسبة 90%”.

وجاء في منشور القاسم : “أحاول منذ أيام أن أتحرى مرض طاغية الشام بشار الأسد، وحصلت على معلومات متناقضة، وبالأمس توصلت إلى معلومات مؤكدة بنسبة تسعين بالمائة بأنه تعرض لجلطة لهذا تحديته أن يظهر على شاشة التلفزيون. أما الآن فأستطيع أن أؤكد لكم حسب مصادري الخاصة جداً أن بشار الأسد طريح الفراش، لكنه ليس غائباً عن الوعي. ونسبة خطورة المرض حسب مصادري سبعون بالمائة. هل وصلته أخيراً رسالة السماء كي يتوقف عن ذبح الشعب السوري؟”.

وختم بالقول : “لا يهمنا إذا ظهر على التلفزيون أم لا، المهم أننا تأكدنا أنه كان فعلاً مريضاً حتى لو أظهروه على الشاشة”.

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