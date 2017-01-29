تصميم فاخر لطائرة شيخ إماراتي ( فيديو )

نشر موقع “ديلي ستار” البريطاني شريط فيديو لطائرة فاخرة يملكها أحد شيوخ #الإمارات_العربية_المتحدة.

ويستعرض الفيديو الطائرة من الداخل حيث يمكن رؤية الأثاث الفاخر والمقاعد الجلدية الكبيرة، إضافة إلى صالة مشاهدة الأفلام ، كما تحتوي الطائرة أيضا على غرفة نوم مريحة وحمامات وغرفة اجتماعات صغيرة.

ووفقا للموقع تعود ملكية الطائرة لولي عهد إمارة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي تقدر ثروته بـ 23 مليار دولار.

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