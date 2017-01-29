تطبيقاً لقرارات ترامب : عرب و مسلمون يمنعون من السفر إلى الولايات المتحدة و توقيف بعضهم في المطارات

أدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقييد دخول رعايا سبع دول إلى الولايات المتحدة إلى منع مسافرين ايرانيين وعراقيين من الصعود إلى طائرات متجهة إلى مدن أمريكية.

وكان ترامب وقع الجمعة قرارا قضى بتعليق استقبال المهاجرين لمدة اربعة اشهر، ووقف ادخال الرعايا الايرانيين والعراقيين والليبيين والصوماليين والسودانيين والسوريين واليمنيين إلى الاراضي الأمريكية لمدة ثلاثة اشهر.

وقد اثارت خطوته هذه انتقادات دولية واسعة.

وادى القرار إلى منع مسافرين من العديد من دول الشرق الاوسط من الصعود إلى الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

اما من كانوا في الاجواء على متن الطائرات لحظة توقيع ترامب للقرار فقد تم توقيفهم عند وصولهم، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وقالت شركة الطيران الهولندية “كاي ال ام” انها منعت سبعة مسافرين من الصعود إلى طائراتها، دون ان تذكر هوياتهم او جنسياتهم او وجهات سفرهم.

وقال الناطق باسم الشركة “كنا نود ان يسافروا على متن طائراتنا، لكن لن يكون للامر معنى لانه سيتم منعهم من الدخول” إلى الولايات المتحدة.

وفي طهران ذكرت وكالتا طيران لفرانس برس انهما تلقتا تعليمات من شركات طيران الاتحاد والامارات والتركية بعدم بيع بطاقات سفر إلى الولايات المتحدة، او السماح للايرانيين الذين يحملون تأشيرات دخول أمريكية بالصعود إلى الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وقالت طالبة ايرانية تدرس في كاليفورنيا انه لم يعد بامكانها العودة إلى الولايات المتحدة لان تذكرتها قد الغيت بسبب الاجراءات الجديدة.

واوضحت الطالبة التي رفضت التعريف عن نفسها “كنت املك تذكرة طيران بتاريخ 4 شباط/فبراير على متن الخطوط الجوية التركية للتوجه إلى الولايات المتحدة لكنها الغيت”.

الرئيس الايراني حسن روحاني انتقد ترامب، وقال ان الوقت ليس “لبناء الجدران بين الامم”.

من جهتها اعلنت وزارة الخارجية الايرانية انها “سترد بالمثل بعد القرار المهين للولايات المتحدة فيما يخص المواطنين الايرانيين” لحين العودة عن هذه الاجراءات.

وقالت ان القرار “غير شرعي وغير منطقي ويتعارض مع القوانين الدولية”.

والجدير ذكره ان اكثر من مليون ايراني يعيشون في الولايات المتحدة.

وفي الخرطوم اعربت وزارة الخارجية السودانية عن “اسفها” للقرار الأمريكي.

كما ابلغ زوجان عراقيان مع اولادهما السبت في مصر، وهي دولة غير مشمولة بالاجراءات الجديدة، بانهم لن يتمكنوا من الصعود إلى طائرة مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى نيويورك.

وقال المسؤولون في المطار ان العائلة العراقية تحمل تاشيرات أمريكية.

واوردت صحيفة نيويورك تايمز ان لاجئين عراقيين اوقفا عند وصولهما إلى مطار كينيدي في نيويورك بعد ساعات على صدور قرار ترامب.

ويوم السبت قامت جمعية الحريات المدنية الأمريكية ومجموعات حقوقية اخرى بتقديم اعتراض قانوني على قرار ترامب.

كما طالب محامون يمثلون اللاجئين العراقيين باطلاق سراحهما لان توقيفهما تم بطريقة غير قانونية.

وردت الامم المتحدة على ترامب بحثه على التمسك “بتقاليد بلاده القديمة” التي ترحب باللاجئين وتعاملهم بمساواة بغض النظر عن عرقهم وجنسيتهم ودينهم.

اما الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند فقد صرح ان اوروبا يجب ان يكون لها “رد حازم” على ترامب، وعندما “يرفض استقبال اللاجئين في الوقت الذي قامت فيه اوروبا بواجباتها فان علينا ان نرد”.

وفي لبنان ابدى اللاجئون السوريون الذين يعيشون في المخيمات تحسرهم على قدرهم.

وسأل ابو محمد الغول الذي يقيم في مخيم غير رسمي في منطقة المرج في البقاع “ما الذي فعله السوريون ليستحقوا هذا!”.

واضاف الرجل الاربعيني “ومن يفعل هذا؟ دولة ديموقراطية”.

وينص قرار ترامب على عدم اصدار تأشيرات لمدة تسعين يوما للمهاجرين او الزائرين من سبع دول ذات غالبية مسلمة.

كما يمنع القرار دخول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى، او إلى ان يقرر ترامب نفسه ان وجودهم لم يعد يشكل خطرا.

كما يوقف مرسومه كامل برنامج اعادة توطين اللاجئين بأكمله لمدة 120 يوما على الاقل، حتى يتم وضع قوانين تدقيق مشددة.

شركة الطيران القطرية التي تسير رحلات إلى 15 مدينة أمريكية اعلنت انها ستمتثل للاجراءات الجديدة، مضيفة ان المسافرين الذين يملكون “الوثائق الصحيحة” سيتم السماح لهم بالسفر.

واوردت الشركة على موقعها الالكتروني ان المواطنين من الدول على لائحة المنع بامكانهم السفر إلى الولايات المتحدة اذا كانوا يملكون اقامات دائمة هناك.

وذكرت الشركة ان القرار يعفي المسؤولين الحكوميين وافراد عائلاتهم من قرار المنع إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية.

واغاظت خطوة ترامب الممثلة الايرانية ترانه عليدوستي التي تقوم ببطولة فيلم “البائع″ المرشح لجائزة اوسكار افضل فيلم اجنبي هذا العام، معلنة انها ستقاطع حفل جوائز الاوسكار في لوس انجليس اواخر الشهر المقبل. (AFP)

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