حبس الإعلامية ريهام سعيد بتهمة سب و قذف الفنانة زينة

أصدرت محكمة مصرية حكما يقضي بحبس الإعلامية ريهام سعيد 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه في قضية اتهامها بتشويه سمعة الفنانة #زينة.

وقال عصام قنديل محامي زينة في بلاغه إن “ريهام قامت بتشويه سمعة موكلته والتشهير بها في إحدى حلقات برنامجها صبايا الخير المذاع على فضائية النهار”.

وأضاف قنديل بحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز : “ريهام استضافت الصحفي أحمد الهواري الذي تحدث معها عن مشكلة زينة مع أحمد عز، مدعيا أن موكلتي كانت على علاقة برجل أعمال وهو والد طفليها”.

واتهم محامي زينة الإعلامية الشهيرة بتزييف الحقائق ونشر أخبار مغلوطة، ما يعرضها للمساءلة القانونية.

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